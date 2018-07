George RR Martin asume que la serie 'Juego de Tronos' acabará antes que sus libros

George RR Martin es consciente de que la versión audiovisual de 'Juego de Tronos' acabará antes que sus propias novelas.



El autor de la saga 'Canción de hielo y fuego' confirmó en una convención de ciencia ficción de Washington que "la serie está avanzando como una locomotora. Están escribiendo 60 páginas de guiones y yo 1.500 páginas. ¿Así que quién sabe?".



"Hubo un periodo en el que estaba preocupado por eso. Entonces lo mandé todo al infierno. Todavía me siento en la máquina de escribir y tengo que escribir la siguiente escena y la siguiente frase... Solo voy a contar mi historia y ellos cuentan la suya adaptando mis libros, y ya veremos", añadía Martin.



La velocidad de la serie ha alcanzado unos niveles tan altos que, de hecho, la sexta temporada se adentra en la novela 'Vientos de invierno', que todavía no tiene fecha de publicación, por lo que la nueva entrega será una sorpresa tanto para los seguidores de los libros como los de la serie.



Sin embargo, que la serie adelante a las novelas de Martin no le ha impedido pensar en el final de la saga. Hace unas semanas, el autor dijo que se trataría de un "final agridulce" e inspirado en 'El señor de los anillos'.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrena en abril de 2016, momento en el que podremos descubrir qué nos depara la nueva entrega.