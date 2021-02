Gabbi Tuft, de la WWE, se presenta como mujer transgénero: "Permití que mi auténtico yo saliera a la luz"

La superestrella de la WWE, Gabbi Tuft, que ganó el Campeonato de Peso Pesado de Florida de la FCW y el Campeonato en Parejas de Florida de la FCW, se ha presentado como mujer transgénero.

A través de sus redes sociales, Tuft, de 42 años, ha querido compartir una publicación donde se presenta como persona transgénero, expresa sus sentimientos y, además, muestra su cambio.

El texto, que acompaña a una foto del antes y después de su transición, comienza así: "Esta soy yo. Sin vergüenza, sin pudor, yo. Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso y asustado de lo que el mundo pensaría; temeroso de lo que mi familia, amigos y seguidores dirían o harían".

"Ya no tengo miedo y ya no soy temerosa. Ahora puedo decir con confianza, que me amo por quien soy. Los ocho meses anteriores han sido algunos de los más oscuros de toda mi vida. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarse al mundo casiha acabado conmigo en múltiples ocasiones", revelaba, expresando que no había sido un cambio fácil para ella.

"El día en que dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás, permití que mi auténtico yo saliera a la luz. No espero que todo el mundo esté de acuerdo o lo entienda. No me corresponde cambiar ninguna de sus creencias fundamentales. Sólo sé que la cáscara exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma".

Además, también ha confesado que sus mayores apoyos ha sido su familia, su mujer y sus hijos: "Mi amada esposa, mi familia y mis amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos les estaré siempre agradecido. Su apoyo a lo largo del camino significa más de lo que nunca sabrán".

En el vídeo de arriba te contamos más detalles de su cambio.