Este es el verdadero aspecto del "Tío Feo Desnudo" de 'Friends'

El actor Jon Haugen ha permanecido en el anonimato durante más de 20 años, pero ahora por fin descubrimos al que dio vida a uno de los grandes misterios de 'Friends', el aspecto del "tío feo desnudo" que vivía enfrente del apartamento de Monica y Rachel.

El hallazgo ha sido fruto de la investigación de más de un año de un periodista del Huffington Post, Todd Van Luling. Al principio pensó que se trataba del actor Michael Hagerty por su ficha de IMDb. No descuadraba en el papel, ya que también interpretó al conserje, Mr. Treeger.

Sin embargo, fue el propio Hagerty quien desmintió esta información a Luling, que continuó su búsqueda. No aparecía en los créditos ni le recordaban en los castings. Dados los años que han pasado, no es de extrañar, y es que aunque se habla de él en varios episodios, solo aparece en dos: en la tercera temporada en 'The One With The Giant Poking Device', en el que los protagonistas fabrican un "artilugio punzante muy largo" para comprobar si estaba muerto; y en el episodio de la quinta temporada 'The One Where Everybody Finds Out', donde Ross le alquila su apartamento y acaba descubriendo por la misma ventana la relación de Monica y Chandler.

Después de una ardua investigación, Luling logró su objetivo y consiguió dar con Jon Haugen. El actor participó en varias sitcoms, pero 'Friends' es la que recuerda con más cariño por lo arropado que se vio en el rodaje. Dale al play para descubrir su verdadero rostro.

Una de las preguntas que le hizo Luling a Haugen era si realmente estaba desnudo en las escenas: "Al principio me daba vergüenza porque había como 500 personas mirándome. Pero a los dos minutos estaba muy cómodo, y David Schwimmer estaba cómodo también. Estábamos simplemente en calzoncillos e hicieron que pareciera que estábamos desnudos".

¿Cómo te sientes después de haber destapado este gran misterio?