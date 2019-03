Matt LeBlanc se comió en 'Friends' el pastel "vomitado" por David Schwimmer

En uno de los capítulos de 'Friends' dedicados a Acción de Gracias, Rachel intenta preparar el postre, un trifle al que añade carne y resulta un desastre... excepto para Joey.

El actor Matt LeBlanc ha recordado ese momento de la serie en el programa de Graham Norton, donde ha confesado que ha sido lo más asqueroso que ha comido en su vida. Y no porque el pastel estuviera malo, si no porque se comió pastel regurgitado por David Schwimmer.

"Esa cosa, el trifle... Hay una historia muy divertida con eso", anunciaba el actor durante la entrevista. "En realidad, lo que nos estábamos comiendo en el set era nata con plátanos o algo así. Entonces Ross dice que no le está gustando. Rachel le escucha y hiere sus sentimientos. Pero él no quiere hacerle daño, así que empieza a comer todo. 'No, no. Está delicioso', dice. Pero hay demasiada comida en el plato. Así que no puede terminárselo, comienza a reírse y cortamos", continúa LeBlanc.

"Cuando cortamos, él lo escupió todo de vuelta en el plato. Yo estaba sentado a su lado mirando hacia otro lugar. Así que no le pude ver escupiendo todo. Tomé su plato y me eché parte del trifle en el mío y comencé a comérmelo. Cortamos y nadie dijo nada", decía el actor entre risas, dando a entender que lo que se comió no eran solo nata y plátanos.