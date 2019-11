Esta semana Jennifer Aniston acudió a la gala SAG-AFTRA del Sindicato de Actores de Cine en Beverly Hills para recoger el premio a la Artista Inspiración. Este merecido galardón fue entregado por parte de Courteney Cox y Lisa Kudrow y es que, como recordarás, las actrices son íntimas amigas desde que triunfaron como Rachel, Monica y Phoebe en 'Friends'.

Durante el discurso de presentación, Cox y Kudrow confesaron que no son las únicas que saben que "Jen es una persona extraordinaria. Todos le queremos porque ella es realmente, derrocha afecto y alegría y humor y amor". Además, hicieron especial hincapié en los esfuerzos que Aniston hace por ayudar a los que más lo necesitan, como en la Fundación de Ricky Martin.

Por su parte, Aniston cuando subió al escenario a recoger el premio quiso recordar algunos momentos que compartió con sus amigas durante la serie que les catapultó a la fama: "Friends fue como atrapar un rayo con una botella. Sí que lo fue. Y quiero decir, no me refiero a las valoraciones. Quiero decir, era un ambiente muy raro donde no había una competencia real entre nosotros, no había egos. Um, simplemente éramos seis actores relativamente desconocidos aprendiendo el oficio juntos y agradeciendo a nuestras afortunadas estrellas por ser parte de este cohete en forma de serie. Y no nos importaba quien tuviera las mejores líneas".

¡No te pierdas el vídeo del discurso de las actrices!

...

Seguro que te interesa...

Courteney Cox (Monica) y Matthew Perry (Chandler) de 'Friends' se reencuentran y los fans se alertan por el preocupante aspecto del actor