El final de 'The Walking Dead' ya está escrito

"Acabamos de terminar el guión del segundo capítulo de la quinta temporada y estamos a mitad de camino, en cuanto a escritura", ha afirmado Robert Kirkman, el creador de 'The Walking Dead' en una entrevista con la cadena MTV.



El principal responsable de la ficción de AMC, que registró su mejor audiencia con la cuarta temporada, también señaló que el rodaje de la quinta temporada "comenzará en mayo", motivo por el cual se siente "muy emocionado".



Kirkman también se lanzó a adelantar datos sobre el 'spin-off' de la serie, señalando que este proyecto será un "complemento de 'The Walking Dead'". El guionista también explicó que Dave Erickson ('Sons of Anarchy') y él ya se encuentran trabajando "activamente" en este nuevo proyecto.



El spin-off estará centrado en el personaje de Negan, el principal antagonista de Rick y su grupo. Robert Kirkman ha subrayado que "existen muchos candidatos para interpretar a Negan, pero aún es muy pronto para desvelar más información".



El último episodio de la cuarta temporada de 'The Walking Dead' fue emitido el 30 de marzo, superando los 15,7 millones de espectadores en los Estados Unidos. Una cifra que se quedó tan solo 400.000 espectadores por debajo de su récord, los más de 16 millones que cosechó la premiere de esta cuarta temporada ("30 Days Without An Accident") y mucho más cerca los 15,8 millones que alcanzó el primer capítulo de la segunda tanda de esta cuarta temporada ("After") el pasado 9 de febrero.