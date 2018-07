DECLARACIONES DE MAISIE WILLIAMS

Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark, era de los pocos actores de 'Juego de Tronos' que faltaba por pronunciarse. Y lo ha hecho durante la entregra de los premios London Critics' Circle Film Awards, donde recogió un galardón como la Mejor actriz joven británica por su papel en 'The Falling'.



"Mucha gente que ve la serie se preguntaba qué está pasando y por qué Arya sigue limpiando suelos. A mí me pasaba igual cuando leía los guiones. Pero ahora todo está avanzando hacía una traición y posiblemente mate, lo cual es muy divertido de interpretar", ha dicho Williams sobre su personaje, uno de los que más intriga suscitan acerca de su futuro en la serie de HBO.



"Me encanta rodar esta temporada. Creo que mucha gente la disfrutará. Todo está avanzando y colocándose en su lugar para el final. Y me gusta cómo las piezas se están juntando”, explica la actriz elevando las expectativas en torno a la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. "En esta temporada habrá escenas muy cinematográficas, lo leí en los guiones y no puedo esperar a verlas. Los espectadores deben estar muy emocionados".



Y por supuesto que también habló sobre su "hermanastro", Jon Snow. "Fue horrible. Todo el mundo estaba triste por él. Y yo me sentía cruel porque cuando hablaba con la gente era en plan "¿John Snow volverá?" y me partía el corazón porque la gente insistía "sí, pero pienso que él va a volver"... Hay un gran giro, pero no puedo decir que vaya a estar vivo", declaró Maisie Williams.