La escena de 'The Office' que a John Krasinski le pareció perversa: "No pienso grabar esto"

Una de las grandes incógnitas a lo largo de las primeras temporadas de 'The Office' era saber si Jim, el personaje de John Krasinski, y Pam, el de Jenna Fischer, acabarían juntos. Aunque para muchos era algo evidente, la serie supo jugar con el suspense y la tensión romántica entre los dos.

Por suerte y para alegría de los fans, el final de la temporada 3 nos trajo lo que todos ansiábamos, una cita. Sin embargo, y como pasa en todas las parejas, Jim y Pam sufrieron algún que otro altibajo. El peor de todos sucede en la última temporada, llegando hasta el punto de que la nueva becaria tenía una atracción muy presente con Jim.

Y parece que esta relación iba a ir a más. Según ha contado John este podría haber sido el final del matrimonio entre Jim y Pam. Por suerte, él mismo se plantó ante Greg Daniels, el creador de la serie, y quien tuvo la idea de hacerles ir más allá: "Esa fue la única vez que me planté", explica en el libro 'Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office'.

Y continúa: "Recuerdo decir cosas que jamás pensé que llegaría a decir, como, 'No pienso rodar esto'. Mi sensación es que hay un umbral con el que puedes empujar a nuestra audiencia. Están muy comprometidos. Les hemos mostrado un gran respeto".

"Pero hay un momento en el que si les presionamos demasiado, nunca van a volver. Y creo que si enseñas a Jim engañando a Pam, nunca volverán", termina contando el actor.

Greg Daniels sigue defendiendo que Jim engañara a Pam

A pesar de que John Krasinski convenciese a Greg Daniels de no hacer este momento en 'The Office', el creador de la serie sigue convencido de que podría haber sido una posibilidad más que buena: "Mi sensación es que estuvo bien meter algo de preocupación a los fans", cuenta en el libro 'Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office'.

"Creo que ya sabían lo que venía. Estaban muy cómodos con la serie que estaban viendo y necesitaba darles una preocupación para que tal vez creyeran que iba a haber un final malo, así que al final estuvieron contentos con el final bueno que les dimos", termina contando.

