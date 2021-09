Eran amigos: Por qué Neil Patrick Harris dejó de hablar a Mayim Bialik ('The Big Bang Theory') durante años

Mayim Bialik tiene acostumbrados a sus seguidores a ser de lo más honesta, algo que realmente la actriz comparte con su conocido personaje de Amy en 'The Big Bang Theory'.

La intérprete, que ahora tiene su propia serie 'Call me Kat', se ha sincerado en el programa de James Corden sobre el incómodo momento que vivió hace mucho tiempo y que fulminó su amistad con Neil Patrick Harris.

Harris y Bialik se conocen desde que eran adolescentes, pues ambos comenzaron a trabajar muy pronto con las series infantiles 'Blossom' y 'Doogie Howser', y al parecer, eran amigos. Énfasis en 'eran'.

Durante su aparición en The Late Late Show, Mayim confiesa: "Tengo una historia terrible sobre un musical...", comienza.

"Fui a ver 'Rent'. Era amiga de Neil Patrick Harris... Esto es una historia terrible", adelanta con risa nerviosa.

"Fui a ver 'Rent', quiero decir de esto hace mucho tiempo, yo era adolescente, y no iba mucho conmigo. Pero cuando tu amigo sale en la obra y luego todo el mundo está aplaudiendo al final, y le dices a tu novio a tu lado, 'No me pienso levantar para esto'. Y entonces miras arriba y Neil Patrick Harris está mirándote fijamente, es un mal día", revela.

Y es que al parecer Neil se había enterado perfectamente de su comentario...

"El teatro estaba en pie, porque todo el mundo ama 'Rent' y Neil Patrick Harris salía. Éramos adolescentes, fue justo después de que terminase 'Doogie'. Y Neil estuvo fantástico. Quiero decir, él es increíble. Pero a mí no me iba mucho lo de, '¡demos una ovación en pie!'. No era lo mío", confiesa.

"Pero ese es el momento en el que no lo dices en voz alta, porque Neil leyó mis labios, y cuando fui al backstage a slaudarle, porque éramos amigos entonces, me espetó, no es broma, '¿Por qué has dicho que no te pensabas levantar?', ¡me leyó los labios! Y no tenía una buena respuesta", reconoce Mayim.

Finalmente la actriz asegura que ese desencuentro terminó con su amistad.

"Fue terrible. Fue malo... Fue hace muchos años. No hablamos durante un largo tiempo". No obstante, con los años se gana sabiduría, y finalmente añade:

"Él dice que me perdonó. Me mandó flores cuando se enteró de que yo aún llevo esta terrible culpa, quiero decir, me sentía fatal. ¡Simplemente no iba conmigo!".

