El enorme esfuerzo que hizo Simon Helberg por conseguir este papel tras 'The Big Bang Theory'

Simon Helberg sigue adelante después de haber dejado atrás su rol como Howard Wolowitz después de 12 temporadas en 'The Big Bang Theory'. El actor ya está listo para emprender una nueva aventura y no ha podido elegir un mejor proyecto y estará en 'Annette', la nueva superproducción de Leos Carax. Aunque tal vez elegir no sea la palabra adecuada y Simon cuenta todo lo que ha hecho para estar en 'Annette'.

"Quería trabajar con ellos a toda costa y ver el reparto se estaba uniendo para el proyectos es algo que no volverá a pasar. Y yo era muy fan de todos ellos así que al final me las arreglé para conseguir un guion. Por supuesto mentí y dije que era un ciudadano europeo y pensé, 'bueno tal vez tenga que volver sobre mis pasos al respecto'. Pero no tenía un plan de juego", cuenta en Metro.co.uk.

Y continúa: "Respondió de inmediato y le gustó y después, por supuesto, ahí empezó el trabajo más duro, que era, '¿Cuál de estos pequeños países en esta unión me aceptará para que pueda ser parte de esta película?' Así que tuve que esforzarme mucho y terminé con un pasaporte francés de una forma u otra y me dieron el papel en la película, pero fue eterno".

"Me lo describieron y pensé, '¿Alguna vez ha tenido internet este tío?' Casi lo describían como un tipo ermitaño que es tan enigmático que no sabían si vivía debajo de una roca o en una unidad de almacenamiento o si algún día saldría y hablaría con alguien", sigue explicando.

También cuenta su primer encuentro con el director: "Después de conocer a Leos pense, 'Bueno, Dios, este tío definitivamente no tiene ningún interés en mí'. Esperaba cierta indiferencia por parte de los franceses, ¿verdad? Viajé a Nueva York para reunirme con él después de enviarle mi audición y no parecía saber quién era yo y después de eso le dije a todo el mundo, 'No creo que esto vaya a funcionar' Pero después me dieron el papel y pensé, 'Bueno, ¡estaba equivocado!' Pero no, ¡hace poco me contó que no estaba equivocado! No le gusté y no, no estaba interesado en mí".

Sigue diciendo: "Por lo menos admite que ahora le gusto un poco más. Me dijo que no era nada personal, simplemente odiaba muchísimo el proceso del casting que no podía ver a nadie en esos roles porque normalmente escribe sus propias películas y las escribe pensando en actores en concreto".

Simon ha aprovechado para hablar de su admiración por uno de sus compañeros del reparto: "Adam es alguien a quien he admirado siempre que trae su propio estilo de intimidar a su alrededor. Y obviamente es una figura descomunal y todo eso, de la que todo el mundo quiere hablar mucho".

Además, ha dado algunos detalles de la película: "Esta película, la experiencia entera camina sobre esa línea tan peligrosa, lo sentí. No me refiero a un daño físico, pero había un largo camino que recorrer para cada escena que hicimos, desde dirigir mientras se pronuncia un soliloquio hasta cantar una canción de cuna a un títere u operar al títere mientras se actúa. Siempre teníamos una serie de preguntas que eran imposibles. En muchas maneras era parecido a bailar y toda la coreografía que tuvimos durante el proceso, esa escena tenía mucho que rellenar por nosotros y fue muy por libre".

Seguro que te interesa:

El error de guion con la hermana 'desaparecida' de Penny en 'The Big Bang Theory'