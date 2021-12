Encuentran muertos a los padres de la actriz Alicia Witt ('The Walking Dead') en su casa

Los padres de la actriz Alicia Witt han sido encontrados sin vida en su casa de Massachusetts. Robert Witt tenía 87 años y Diane Witt 75. Una misteriosa muerte que está "bajo investigación" según la policía.

Fue el pasado lunes cuando la actriz pidió a un familiar que se acercara a la casa de sus padres después de varios días sin tener noticias de ellos, según de 'New York Post'.

"Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable", explica Witt en un comunicado. "Pido algo de privacidad en este momento para conducir y para entender este giro de los acontecimientos y esta pérdida surrealista".

El teniente Sean Murtha, de la policía de Worcester, ha declarado a los medios locales que "la policía fue enviada a la residencia" y que "no había señales de violencia".

Además, el medio 'Telegram and Gazette' de Worcester informa que el matrimonio había tenido problemas con la calefacción y estaba utilizando un calentador pero los bomberos indicaron que no había señales de monóxido de carbón en la casa.

El mismo medio recoge que una vecina comunicó que habían estado enfermos pero que habían rechazado la ayuda de otros vecinos que le habían ofrecido para cuidar de la propiedad.

Alicia Witt tiene una dilatada carrera como actriz y cantante. Entre sus títulos se encuentran: 'The Walking Dead', 'Orange is the New Black', 'Twin Peaks', 'Los Soprano', 'Nashville', 'Leyendas urbanas', 'Vanilla Sky' o la adaptación de 1984 de 'Dune'.