La emotiva despedida de Ian Somerhalder tras terminar el rodaje de 'The Vampire Diaries'

"Desde el primer día hasta la última noche... Fui el último en dejar los estudios esta mañana pronto, no había un solo miembro del equipo, ni un sonido. A los fans, gracias por todo, no podríamos haber hecho este viaje sin vosotros. A todos aquellos que han hecho posible este show... Lo hicimos. 8 años, wow. Gracias a todos. Con amor".

Con estas preciosas palabras se ha despedido el actor Ian Somerhalder a través de sus redes sociales de la serie que tantos momentos felices le ha dado. Pero no ha sido el único, su compañero Paul Wesley, quien encarna a Stefan Salvatore, también ha querido decir adiós a The Vampire Diaries: "Es oficialmente el final... Muchas gracias a todos los fans por haber formado parte del viaje de nuestras vidas. No podríamos haberlo hecho sin vosotros".

Por último, la actriz Nina Dobrev, Elena Gilbert, volvía a la ficción para poner el broche de oro y por supuesto también quiso dedicar unas frases llenas de sentimiento tras acabar su parte del rodaje: "Volver ha sido un torbellino de emoción, nostalgia, lágrimas de alegría y finales agridulces".