"Me echaron de la escuela": Maya Hawke ('Stranger Things') habla de las dificultades que ha tenido por su dislexia

La estrella de 'Stranger Things' Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, quiere ser un ejemplo para que los disléxicos nunca abandonen sus carreras, aunque tengan que superar muchos obstáculos. Algo que le pasó a ella misma desde muy joven ya que llegaron a expulsarla del colegio.

La joven de 22 años confesó sin embargo que sus problemas de aprendizaje han sido "una de las grandes bendiciones de mi vida en muchos sentidos".

"Me echaron de la escuela por no saber leer cuando era niña", dijo Hawke. "Fui a una escuela especial para niños con problemas de aprendizaje y me llevó mucho tiempo aprender a leer... todavía sigo teniendo muchas limitaciones", afirma.

"Era profundamente difícil, ya sabes, estar en la clase lenta. Cada curso que pasaba... te bajaban a un grupo de lectura cada vez más bajo y otros niños se enteraban. Hay acoso escolar, pero mis padres hicieron un gran trabajo alentándome a ser más creativa".

Dice que ahora es la prueba de que la dislexia no tiene por qué frenar a nadie a que logre sus sueños: "Lo maravilloso del mundo de hoy es que hay tantas opciones".

A pesar de las dificultades con las que se ha encontrado Maya ha intentado ver siempre el lado positivo de su situación: "Hay algo en haber tenido una limitación en cuanto a mi capacidad de producir y asimilar historias que me hizo aún más decidida a amarlas, comprenderlas y crecer en ellas". En cuanto a la fama, admite que no tener uno, sino dos padres famosos le da una ventaja.

"Creo que esa es mi mayor ventaja, que tengo información sobre las trampas y las cosas buenas", dijo a la revista NPR. "Con suerte, me evitará cometer algunos errores que pueden cometer los jóvenes actores".

