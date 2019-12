Dylan Sprouse ha vuelto a la actuación por todo lo alto con 'After 2', la secuela del fenómeno erótico adolescente que se estrena el próximo año.

Después de ser una estrella infantil junto a su hermano Cole, años después Dylan está de nuevo en el centro de todas las miradas y no puede estar llevando su fama con mejor humor. Y es que ambos hermanos han demostrado ya con sus innumerables trolleos que manejan las redes sociales a la perfección.

Ahora Dylan ha vuelto a sorprender a sus fans con una espectacular sesión de fotos vestido como vikingo y no le falta ni un detalle. Y eso que ya nos advirtió que esa iba a ser su preparación para su viaje a Islandia. Los fans no han tardado en preguntarle si es que ahora va a aparecer en 'Vikingos', aunque en sus Stories deja claro que solo está disfrutando del viaje paseando por espectaculares paisajes con una foto de su novia, Barbara Palvin.

"No pienso puto volver a casa de Islandia. No podéis decirme que este no es el verdadero yo", ha escrito junto a las fotografías con armadura, pieles, casco y espada.

La publicación tiene cientos de miles de likes en apenas un par de horas, entre ellos el de su cuñada Lili Reinhart. Incluso la modelo Megan Puleri le ha dicho "te has encontrado a ti mismo".

¿Qué pensará Cole Sprouse de estas espectaculares fotos?

