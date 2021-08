Dulce María se une a sus compañeros de RBD en una sorprendente vuelta a los escenarios

El pasado 26 de diciembre se celebró de manera virtual un concierto en directo llamado 'Ser o parecer', que tuvo una duración de dos horas, y que reunió a los integrantes de la banda de la serie 'Rebelde Way'; RBD.

El grupo estaba compuesto por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes ofrecieron a sus fans un concierto online para entretenerles y rememorar su etapa como actores de RBD. Sin embargo, hubo un par de compañeros del grupo que no participaron en el reencuentro: Dulce María y Alfonso Herrera.

La formación musical estuvo en activo desde 2004 hasta 2009 donde se convirtieron en uno de los grupos mexicanos de referencia cosechando éxitos y legiones de fans que continúan adorándolos.

Ahora, en una entrevista con MTV Brasil, el artista Christian Chávez ha declarado y confirmado que la banda volverá a unirse para realizar una gira internacional en el 2022. "Ahora somos 5 personas que están juntas, hablando y animándose", comenzó diciendo el cantante.

"Creo que después de 12 años han cambiado muchas cosas en nuestras vidas, y tener la oportunidad de estar ahí con la gente en el escenario, con música remasterizada, con una nueva coreografía, con un espectáculo increíble, creo que va a ser una cosa muy emocionante".

Además, Chávez confirmó el regreso de Dulce María al grupo "Estamos trabajando en eso, ahora con la alegría de tener y contar con Dulce. Ella también está trabajando para hacer realidad este sueño", concluía.

La razón por la que Dulce María no participó en 'RBD: Ser o parecer' del 2020

Poco después de anunciarse el concierto, la artista quiso explicar detalladamente los motivos por los que finalmente no podría estar en el homenaje a través de un vídeo que ha publicado en Instagram de casi media hora.

"Me encantaría estar ahí físicamente pero como saben estoy embarazadísima. Llevo siete meses de embarazo y los médicos dicen que puede nacer entre diciembre o enero", empieza diciendo en el vídeo.

"RBD es un proyecto que marcó y cambió mi vida, me enseñó muchísimo. Todo lo que soy es en gran parte a las vivencias que tuve. A todo el mundo nos gustaría un reencuentro con los seis, pero es complicado reunir a seis personas que estamos en etapas y situaciones diferentes", manifestaba sinceramente.

