Duelo entre 'Transparent' y 'Veep' por el Globo de Oro a la mejor comedia

'Veep' destronó a 'Modern Family' (que ni siquiera está nominada) en la última edición de los Emmy y puede repetir hazaña este próximo 10 de enero en la gala de los Globos de Oro. Con su primera nominación en la categoría de mejor comedia, la serie de HBO parte como favorita.



Pero no lo tendrá fácil, porque este año las apuestas van 50-50 con 'Transparent'. La comedia de Amazon Studios fue la ganadora del Globo de Oro en la última edición de los premios, al igual que su protagonista, Jeffrey Tambor, que también parte como favorito para repetir.



La categoría se completa con 'Orange is the new black' (Netflix), 'Mozart in the jungle' (Amazon Studios) y 'Sillicon Valley' (HBO), por lo que todas las comedias que optan a llevarse el Globo de Oro se emiten en cadenas de cable o plataformas de televisión online.