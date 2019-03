Drama: La razón por la que 'Juego de Tronos' retrasa el estreno de su octava temporada

Los fans de 'Juego de Tronos' tendrán que esperar un poco más para disfrutar de la octava temporada de la serie A pesar de que la serie se esperaba para la primavera de 2019, ahora, hay un nuevo rumor que pone el final de la ficción más lejos de lo que se esperaba. En una entrevista para el Huffington Post, el supervisor de efectos visuales de la ficción, Joe Bauer, reveló que el ansiado final tendrá que espera un poco más para ver la luz: "Vamos a trabajar duramente en la octava temporada, hasta de mayo de 2019, todavía nos quedan ocho o nueve meses por delante", añadió el supervisor.

"En dos años, podremos optar a las nominaciones por la octava temporada, la cual estamos empezando ahora". Con esto, Bauer se refería a las nominaciones Emmy de 2020, ya que visto lo visto, no van a llegar a las de 2019. El plazo para participar en la entrega del próximo año sería hasta mayo de 2019, pero todo apunta a que la ficción no va a llegar a esta fecha. Aún así Baure reconoció que el inicio de la serie comenzaría a grabarse muy pronto: "La precuela va a empezar a grabarse en febrero, al menos el piloto. Sé que no haré nada más de 'Juego de Tronos' hasta mayo del próximo año".

Todo esto significa que la serie podría no estrenarse hasta junio de 2019, aunque también puede que estén jugando al despiste, ya que la ficción podría emitirse aunque aunque el final no estuviera acabado.

Daenerys Targaryen con sus dragones en 'Juego de Tronos' | HBO

Esperamos que el objetivo del aplazamiento sea que otorguen a los fans uno de los finales más épicos de la historia de las ficciones. De momento todo apunta a que 'Juego de Tronos' no verá la luz hasta el verano de 2019.