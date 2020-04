La joven Dove Cameron siempre ha sido muy valiente a la hora de concienciar sobre la salud mental sincerándose sobre sus propios problemas. La actriz y cantante no está pasando por un buen momento durante el aislamiento por coronavirus y ha querido sincerarse con sus seguidores para ayudar a todo el que pueda sentirse de forma parecida.

Con un poderoso y estremecedor mensaje sobre priorizar el cuidado personal en estos tiempos difíciles y dos imágenes donde se muestra llorando, Dove ha alcanzado a millones de jóvenes que han agradecido sus palabras.

"La curación no es siempre bonita. El cuidado propio no es siempre mascarillas y aceites elegantes (aunque no hay nada de malo en ello).

Para mí: el cuidado propio ahora mismo es trabajo en mi trauma, escribir, terapia por videollamada, conversaciones diarias conmigo misma sobre aceptar mi vida y mi estado actual, intentar estar físicamente sana y no dejar que mi depresión y ansiedad ganen, y practicar la paciencia.

Dejar de estar en forma, y que no pase nada. Estar todo el día con el móvil aunque quería pasar tiempo leyendo y haciendo repostería, y que no pase nada, y volverlo a intentar de nuevo mañana.

Dejar ir planes, y estar bien con eso. Perder el control, y que no pase nada. Aislamiento emocional (además de físico), porque es lo que necesito para curarme, y no centrarme en encontrar una conexión social como otros están disfrutando, porque no es lo que necesito.

El cuidado propio para mí en estos tiempos es seguir lo que NECESITO, no lo que había imaginado que iba a ser este tiempo en mi cabeza o compararlo con lo productivos que están siendo todos los demás, y estar bien con enfrentarme a mí misma en toda mi lucha dolorosa, desastrosa y a veces insufrible en mi mente.

Y algunas mascarillas faciales y aceites elegantes. Este es un tiempo donde todo sale a la superficie, mientras todos paramos, y de lo que normalmente nos valemos ya no es accesible para nosotros. Ahora estamos, más que nunca, cara a cara con nosotros mismos. Y para algunos, como yo, esto puede ser aterrador.

Brindo por ser amable, estar luchando, adaptándonos, y haciendo puto cuidado propio real. Aunque estoy haciendo lo que es mejor para mí y manteniendo las distancias, siempre estoy aquí. Espero que estéis haciendo lo que sea mejor para vosotros".

