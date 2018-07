'Doctor Who', nuevo tráiler con imágenes inéditas del personaje de Maisie Williams

'Doctor Who', la serie del famoso doctor interpretado por Peter Capaldi, estrena el segundo tráiler oficial de la novena temporada, que contará con una presencia muy especial, la de Maisie Williams, la actriz de 'Juego de Tronos'.



El tráiler muestra nuevas imágenes de Williams, aunque todavía se desconoce cuál será su papel en la nueva entrega. "Va a suponer un reto para el Doctor en muchos sentidos", aseguraba Steven Moffat, uno de los productores ejecutivos.







La actriz no aparecerá en la nueva entrega hasta el quinto episodio, que lleva por nombre "The Girl Who Died" ("La niña que murió"). Los dos primeros episodios están escritos por Steven Moffat, dirigidos por Hettie Macdonald y se llamarán "The Magician's Apprentice" y "The Witch's Familiar".



"El Doctor Who está buscando un momento de alegría y está acaparando cada emoción que encuentra por el camino. Pero, en el fondo, tengo la sensación que está huyendo de algo que ni siquiera él mismo entiende", afirmaba Peter Capaldi sobre su personaje en la Comic-Con.



El doctor volverá a viajar por el tiempo, junto a su compañera Clara Oswald, interpretada por Jenna Coleman. La serie volverá a la pequeña pantalla el 19 de septiembre de la mano de la BBC.