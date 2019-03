¿Dirigirá Peter Jackson un capítulo de 'Doctor Who'?

El director de saga de éxito 'El Señor de los Anillos', Peter Jackson, ha dado una gran noticia. A través de un vídeo que él mismo ha colgado en sus redes sociales, y acompañado por su hija y el mismísimo Peter Capaldi, ha dejado entrever una posible colaboración con 'Doctor Who'.



En una conversación con su hija, en la que ella le explica que Steven Moffat le ha propuesto una dirigir un episodio de la serie de BBC.



El vídeo también bromea con el amor de Jackson por su tierra, Nueva Zelanda, y con la fama que se ha forjado de realizar unos rodajes interminables.



"Dice que seguro que planeas que todo el rodaje se traslade a Nueva Zelanda para grabar el episodio durante seis meses, pero él quiere que vayas a Cardiff y lo hagas en doce días", le explica su hija, haciendo alusión a lo que Moffat dice de él.



Pero Jackson tampoco se queda corto. "Tiene guiones geniales y otros... no tan geniales. Pero no puedes culparle, lleva Doctor Who, escribe Sherlock, luego manda un e-mail a Peter Jackson", dice el director del productor de la serie.



Mientras padre e hija discuten sobre Moffat y su propuesta entra en escena el doctor en cuestión, es decir, Peter Capaldi. "¿Quién eres?", le pregunta Jackson. "Soy alguien un poco más intenso que los fans de Tolkien. Soy el Doctor", responde Capaldi. "¿Quién?", "who" en inglés, vuelve a preguntar el director. "Correcto", sentencia Capaldi.



El actor le entrega a Jackson un contrato, pero de repente aparece un dalek mortal, un extraterrestre de la serie, lo que obliga a Capaldi a salir huyendo. De este modo, la posible presencia de Jackson en 'Doctor Who' se queda en el aire. ¿Tendrá, finalmente, la serie de la BBC a Jackson en su equipo?