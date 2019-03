El desnudo de Alexander Skarsgard que ha revolucionado 'Big Little Lies'

'Big Little Lies' es uno de los estrenos de temporada de HBO con más acogida de público y crítica. La serie cuenta con un cartel de cine: Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley protagonizan la serie basada en el libro del mismo nombre escrito por Liane Moriarty.

Pero ha sido el actor Alexander Skarsgard ('True Blood') quien ha protagonizado los comentarios del último capítulo emitido este domingo. O más bien, una parte de Skarsgard: ¿es verdad o una prótesis?

Kidman y Skarsgard en la escena de 'Big Little Lies' | Agencias

El actor hace un desnudo durante una escena del episodio de 'Big Little Lies' donde su personaje maltrata a su mujer, interpretada por Nicole Kidman. Pero ella se defiende pegándole un raquetazo en el pene después de que él empezara a tirarle del pelo.

Escena de 'Big Little Lies' | HBO

La pregunta del millón es si el pene que se ve unos segundos en la pantalla es completamente real o si se trata de una prótesis. En las redes sociales, los espectadores ya han empezado a debatir.

Either Alexander Skarsgard has the biggest dick on earth or they used a rubber hose of some sort on Big Little Lies tonight pic.twitter.com/an75GF3vn1 — KFC (@KFCBarstool) 27 de marzo de 2017

The minute that Nicole Kidman starts stroking alexander skarsgard fake penis on Big Little Lies made gasp really loud #BigLittleLies #penis pic.twitter.com/lTyiHVvuQr — Leeo (@leend0) 28 de marzo de 2017