"Te echo de menos": El precioso vídeo con el que Demi Lovato recuerda a Naya Rivera

Hay muertes que se producen de una forma temprana, inesperada e injusta, que dejan un vacío terrible entre aquellas personas próximas a esa víctima cuya vida se ha desvanecido para siempre. La de Naya Rivera fue una de esas pérdidas que conmocionó al mundo por la dureza de las circunstancias.

El pasado 8 de julio de este extraño año 2020, la actriz perdió la vida a causa de un ahogamiento en el lago Piru, en California. La actriz era mundialmente conocida por su trabajo en la serie 'Glee', donde interpretaba el personaje de Santana López.

Precisamente en 'Glee' fue donde desarrolló una relación sentimental en la ficción con el personaje de Danielle, interpretado por Demi Lovato. La cantante norteamericana apareció en la quinta temporada de la serie y ambas cantaron juntas una versión realmente conmovedora de la canción 'Here Comes the Sun', de The Beatles.

Meses después de la terrible pérdida de Naya, Demi Lovato ha querido rendirle un homenaje con un emotivo vídeo en las historias de Instagram.

