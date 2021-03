Demi Lovato habla de su decisión de seguir consumiendo alcohol y marihuana tras su sobredosis de 2018

La cantante y actriz Demi Lovato, ha revelado en su nueva serie documental de YouTube, 'Demi Lovato: Dancing With the Devil', que no está del todo sobria. La serie se ha estrenado en el festival SXSW de Austin (Texas) este martes antes de su estreno el 23 de marzo en YouTube.

"Aprendí que a mí no me funciona decir que nunca volveré a hacer esto", admite Lovato, explicando que "realmente luchó" con la decisión de confesar la verdad de que sigue sin erar completamente sobria.

"Sé que he terminado con las cosas que me van a matar", cuenta en el documental. "Pero decirme a mí misma que nunca podré beber o fumar marihuana, siento que eso me prepara para el fracaso porque soy de las que piensan en blanco y negro".

Continúa compartiendo que "ha estado fumando marihuana y bebiendo con moderación". Lovato ha insistido en que ha dudado en hablar sobre ello después de su sobredosis y tras años de ser un modelo a seguir sobre la sobriedad.

"Tampoco quiero que la gente escuche eso y piense que pueden salir e intentar tomar una copa o fumar un porro, ¿sabes? Porque no es para todo el mundo", dice. "La recuperación no es una solución única para todos. No debería verse obligado nadie a estar sobrio si no está preparado".

De hecho, varios de los amigos cercanos de Lovato se pronuncian en contra de su decisión en el documental, incluido Jordan Jackson, el asistente de Lovato, quien fue la persona que la encontró después de la sobredosis. "Me asusta un poco saber que no está sobria", llega a admitir Jackson.

