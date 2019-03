David Oyelowo critica la falta de diversidad racial de 'Juego de Tronos'

El actor británico David Oyelowo ha concedido una entrevista para Radio Times donde quiso aprovechar para 'denunciar' la falta de actores de color en una serie tan importante y exitosa como Juego de Tronos: "No hay excusas para explicar por qué en una serie como 'Juego de Tronos' no haya personajes de color con un papel protagonista", sentencia Oyelowo. "El hecho de que no aparezca ninguna minoría étnica muestra que debería haber espacio para personajes más importantes",

Oyelowo continúa diciendo: "Por alguna razón, estamos en un mundo en el que la gente de color tiene un papel subordinado, de ayudante, lo que no significa que no puedan tener tramas de importancia".

Esta no es la primera vez que reprochan a la serie de HBO la falta de diversidad racial entre sus actores, a lo que dijo su creador en 2014 George R. R. Martin: "Poniente está ambientado en el año 300 a.C., lo cual está muy alejado de la diversidad que existe en América en el siglo XXI".