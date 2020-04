Sarah Hyland lleva trabajando en la industria de Hollywood desde que era pequeña. Pero haberla visto crecer en 'Modern Family' ha sido un pilar fundamental de su carrera, y ha ocupado gran parte de su vida.

Ahora que la famosa sitcom llega a su final, la actriz de Haley Dunphy ha abierto su corazón con un ensayo público donde cuenta cómo siempre le estará agradecida y reconoce que le costó llorar en su despedida.

"Modern Family fue mi primera comedia. La primera sitcom que he hecho nunca. He estado en la industria desde hace 14 años y siempre había hecho series de crimen o dramas, ya fuera sobre asesinar a alguien o ser demasiado fea para perder mi virginidad. No hice muchas cosas divertidas. Era todo trabajo muy muy serio.

Estoy orgullosa de mí misma por haberme tomado el tiempo de estudiar a estos increíbles actores con los que he tenido el privilegio de trabajar los últimos 11 años. Siempre he dicho que la mejor clase de interpretación es experiencia y observación, y he tenido mucha suerte de tener a los mejores profesores del mundo de la comedia. Estoy agradecida a la serie porque me ha abierto tantas puertas.

Me siento muy agradecida por los últimos 11 años. Cuando nos acercábamos al final, estaba en negación y empecé a sentirme culpable porque no me estaba poniendo triste como los demás. Pero entonces, durante el rodaje del último capítulo, vi a Ty Burrell [Phil Dunphy] con lágrimas en los ojos. Hay algo clave en ver a tu padre llorar que hace que quieras llorar. Empecé a llorar descontroladamente, lo cual me hizo muy feliz. Estaba en plan, '¡no soy la reina del hielo!'.

Al final, todos nosotros -yo, Ty, Julie, Ariel, Nolan- estábamos agarrados y llorando. Fue verdaderamente increíble y catártico poder compartir eso con todos".

