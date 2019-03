Uno de los grandes temas de conversación en Twitterson las series de televisión. Según un estudio publicado por la red social, las mejores series de 2016, o al menos las que más ruido social han hecho, han sido 'Juego de Tronos' y 'The Walking Dead'.

Twitter ha publicado el top 10 de series más tuiteadas a lo largo de 2016:

1. #GameOfThrones

2. #TheWalkingDead

3. #GreysAnatomy

4. #DescendantsOfTheSun

5. #MasterChefbr (Masterchef Brasil)

6. #OITNB (Orange is the New Black)

7. #StrangerThings

8. #Empire

9. #TheVoice (La Voz)

10. #Bbb16 (Gran Hermano Brasil)