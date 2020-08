'Crónicas Vampíricas': La inesperada respuesta de Paul Wesley e Ian Somerhalder por un tuit de la serie

Hace tres años que acabó 'Crónicas Vampíricas' la exitosa serie que lanzó al estrellato a Paul Wesley e Ian Somerhalder por interpretar a los hermanos Stefan y Damon Salvatore, rompecorazones por antonomasia. El final de la serie fue muy conflictivo, y parece que aún sigue dando qué hablar.

Ahora la madre de una fan grabó la desconsolada la reacción de su hija al trágico final de la serie, el sacrificio de Stefan Salvatore en el gran final de la octava temporada, y se hizo viral en Twitter.

La madre etiquetó a Paul Wesley (Stefan) y tituló el vídeo: "Mi adolescente tiene un serio problema... lol" después de ver cuánto la afectó lo que había sucedido. Pero la gran sorpresa de todo esto fue, que los mismos actores, Paul Wesley e Ian Somerhalder, respondieron al vídeo que se ha hecho viral.

Paul Wesley al que estaban sacrificando respondía: "Jajaja esto es demasiado bueno!! Dale un abrazo de mi parte y asegúrate de que sepa que estoy vivo y bien".

También retuiteó el vídeo con el título "esto es demasiado divertido", para enseñárselo a sus seguidores. Ian Somerhalder, que interpretó al hermano de Paul en la pantalla, Damon, a lo largo de la serie, también quiso sumarse a la diversión.

"Yo también me sentí de la misma manera, pero espera, luego me di cuenta de algo, oh, espera, lo vi ayer… todavía está vivo. XO Damon"

El vídeo ha tenido casi 1,2 millones de visitas hasta ahora. Más tarde la madre de la fan volvía a subir otro vídeo de su hija bastante más feliz que antes, agradeciéndoles a los protagonistas sus respuestas: "¡¡Acabáis de alegrarle el día!!¡Gracias!

Seguro que te interesa:

"Dijo que no lo haría": El desastroso corte de pelo de Nina Dobrev ('Crónicas Vampíricas') a su nuevo novio en su primera foto juntos