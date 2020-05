Si hay algo que parece guiar la elección de proyectos en la carrera de Nicolas Cage es la posibilidad de llevar los peinados más psicodélicos y horribles posibles. Así, el actor ha decidido ahora unirse a la adaptación, en forma de serie, de la rocambolesca historia que se narra en el documental de Netflix 'Tiger King'.

Así, Nicolas se meterá en la piel de Joe Exotic, dueño del zoo más loco que hayas visto nunca, y que actualmente tiene problemas con la justicia (no queremos contarte más por si aún no lo has visto). Pero, ¿cómo le quedará ese mullet oxigenado al bueno de Cage?

BossLogic ha acudido una vez más en nuestro rescate y, usando sus buenas dotes de Photoshop, ha recreado el que sería su look para la futura serie. Y una vez que lo hemos visto, sólo podemos pedir que llegue ya.

Seguro que te interesa:

"Spoiler": Sophie Skelton publica una imagen demasiado reveladora del último capítulo de 'Outlander'