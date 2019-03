La contundente respuesta de esta actriz de 'El cuento de la criada' ante las duras críticas que recibe la serie

Desde el estreno de 'El cuento de la criada' la serie fue todo un éxito, tal y como se plasmó en los Premios Emmy 2017. Ahora bien, la ficción va cada vez más fuerte y su segunda temporada ha sido duramente criticada por las terribles imágenes y los momentos tan duros que muestra.

Ha sido la actriz Madeline Brewer, que interpreta a Janine en la ficción, la que ha roto su silencio en una entrevista con Digital Spy, contestando a la polémica con estas contundentes palabras: "A veces es frío, oscuro y no es fácil de ver. Siempre he dicho que nosotros preguntamos a muchos de nuestros espectadores, les pedimos que vengan en este viaje con nosotros, y este viaje no siempre es divertido y emocionante, a veces es duro, pero eso es la vida".

Brewer se ha mostrado muy descontenta con la situación actual que está viviendo su país, Estados Unidos, y considera necesario que las cosas se muestren tal y como son, o como podrían llegar a ser. "Todo va y viene, y siento que ahora mismo en Estados Unidos no estamos fluyendo, estamos decayendo y todo se siente bastante sombrío en este momento. Sé que tengo esperanzas para el futuro y ese es un tema constante en esta serie: que hay esperanza, no la pierdas, mantén los ojos abiertos, mantén tu corazón vivo y sigue esforzándote".

Además, la actriz admira el trabajo creativo por parte de los creadores de la serie, sobre todo al retratar las colonias, ya que las han representado tal y como se las imaginaba Brewer en su cabeza: "una auténtica locura". Janine seguirá en la tercera temporada, y la actriz a su vez está deseosa por ver hasta dónde están dispuestos a llegar.