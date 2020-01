A finales de diciembre de 2019 los componentes de RBD protagonizaron la imagen más esperada para todos sus fans, su reencuentro sin previo aviso.

Y es que, Antes de Navidad todos los integrantes del grupo se reunieron después de 11 años sin verlos juntos. La imagen pilló a todo el mundo por sorpresa ya que nadie esperaba este reencuentro y, por ello, desde entonces muchas son las especulaciones que se han hecho.

¿Va a volver RBD? ¿Están granado una película o un documental? Muchas son las teorías que han salido de esta foto. Pero ha sido Christopher Uckermann quien ha confesado el motivo real por el que se juntaron todos.

"La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos", reveló al programa de radio Yordi en Exa.

Para después afirmar que la idea fue de Poncho Herrera: "Fue Poncho el que nos habló y dijo 'vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar'. Entonces dijimos 'vamos a cotorrear como cuates sin expectativa alguna".

"En realidad cotorreamos mucho. Fue una cena muy emocional, conocernos desde otra perspectiva porque en la locura conoces al otro, pero ya ahorita en la madurez de qué aprendió cada uno, y todos hemos crecido, hemos evolucionado".

Por último ha hablado de cómo vivieron el reencuentro comentando que fue muy emotivo pero que no hubo lágrimas: "Lágrimas como tal, algo así muy dramático no, pero sí fue algo muy bonito. Incluso yo lo mencioné en la cena, creo que la vida nos juntó por algo en algo tan grande".

Dulce María, Anahí Puente, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann se conocieron en 2004 en el rodaje de la telenovela 'Rebelde'. Ficción que duró hasta 2006 y de la que salió el grupo RBD.

La formación musical estuvo activa hasta 2008, momento en el que anunciaron su separación tras 6 discos de estudio en el mercado, y la última vez que estuvieron juntos sobre el escenario fue en su último concierto en Madrid el 21 de diciembre de 2008 en el Palacio de los Deportes.

