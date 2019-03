La tercera entrega de 'Homeland' se encuentra en pleno rodaje en Carolina del Norte y a falta de menos de dos meses para su estreno, fijado para el 29 de septiembre, parece que ha habido algunos roces entre los dos protagonistas de la ficción, según el sensacionalista 'National Enquirer'.



La química existente entre Claire Danes (Carrie) y Damian Lewis (Brody) es una de las cosas que a los fans más les gusta de 'Homeland', pero parece que tras la maternidad de Danes esa química se ha esfumado. E incluso las discusiones entre ellos -según los rumores que recoge la publicación- han hecho que Lewis no quiera renovar por una cuarta temporada.



"Es algo irónico, porque los fans de 'Homeland' adoran la serie justamente por la química existente entre los dos personajes. Quizá sea bueno el hecho de que ahora no van a trabajar mucho juntos en esta temporada, porque esa química parece haber desaparecido", ha comentado una fuente cercana a la producción de la ficción.



De hecho, cuando se estrenó 'Homeland', surgieron algunos rumores que vinculaban a los protagonistas. Lo que está claro es que ambos actores están casados, ella con el protagonista de 'Hannibal', Hugh Dancy; y él con la actriz Helen McCrory.



Este distanciamiento de los protagonistas durante el rodaje puede perjudicar al desarrollo de la serie y, por lo que parece, la razón de los malentendidos surgidos entre ambos actores se debe a las ganas de Claire de volver con su hijo Cyrus, según informa 'The Enquirer'.



"Ella quiere rodar las escenas y volver junto a su bebé lo antes posible, mientras que Damian no para de gastar bromas con el equipo y no soporta que Claire sea tan profesional. Eso está creando muchos conflictos entre ellos", ha comentado la misma fuente.



"Claire y Damian se entendían a la perfección en las dos primeras temporadas, pero últimamente se ponen los nervios de punta", ha añadido.



Los productores han llegado a plantearse algunas escenas para mantener a Danes y Lewis distanciados, y así evitar más conflictos.



La tercera temporada de 'Homeland' se inicia con el personaje de Brody menos presente, una buena oportunidad para que la pareja se dé un descanso, ya que la relación imposible entre Carrie y Brody es uno de los puntos clave de la ficción.