El cantante Nick Jonas confirma que podría ser juez de 'American Idol'

"Los rumores son ciertos. Estoy siendo considerado para ser uno de los jueces de 'American Idol'", afirma el cantante Nick Jonas en la red social Twitter. La noticia de las negociaciones para que forme parte del nuevo panel de jueces de 'American Idol' es algo deseado por las millones de fans de este actor, cantante y compositor, de 19 años.



Formó parte junto a sus hermanos mayores Kevin y Joe de la serie de Disney Channel 'Jonas', que finalizó en 2010, de donde salió el grupo conocido como los 'Jonas Brothers'. Además, Nick protagonizó en Broadway el revival del musical 'How to Succeed in Bussiness Without Really Trying', donde sustituyó a Daniel Radcliffe. Para Nick, "sería un sueño que esto sucediese" y, de lograrlo, se uniría a Randy Jackson y a la cantante Mariah Carey, exta última confirmada el pasado mes de julio.

¿No hay dos sin tres?

A las bajas de Jennifer Lopez y Steven Tyler hay que añadir el hecho de que puede que Randy Jackson deje por primera vez desde el comienzo del talent show en 2002 su papel de miembro del jurado para pasar a ser uno de los mentores de los concursantes. De confirmarse este hecho, habría que añadir un nombre más al de Nick Jonas para formar parte del panel de jueces.