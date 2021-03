Camila Mendes confiesa que ha sufrido ataques de pánico mientras grababa la temporada 5 de 'Riverdale': "Me ha hecho reevaluar las prioridades"

'Riverdale' está actualmente emitiendo la temporada 5 de la serie donde por fin hemos podido ver el salto temporal de 7 años que ha sufrido la trama principal.

La ficción tuvo que ver como su entrega anterior terminaba antes de los esperado a principios de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Fue el pasado mes de septiembre el reparto de la serie se trasladó hasta Vancouver (Canadá) para retomar las grabaciones. Pero las medidas de seguridad por la COVID-19 han sido muy extremas y no han podido salir de la ciudad desde entonces.

Una situación muy delicada que le ha pasado factura a una de sus protagonistas, Camila Mendes, quien da vida a Veronica Lodge. La actriz ha ofrecido una sincera entrevista a 'Health' donde ha confesado que ha sufrido ataques de pánico tras empezar el rodaje: "Cuando comenzamos a filmar la temporada 5, comencé a tener ataques de pánico, lo cual fue extraño para mí", empieza diciendo.

En el vídeo de arriba puedes ver todo lo que ha dicho sobre esto a la vez que añade: "De repente, me despojaron de todas las cosas que me mantenían ocupada, y me quedé pensando en quién era yo como persona y qué me gusta hacer con mi tiempo".

Aunque, Camila Mendes asegura que está muy agradecida de poder trabajar: "Estoy muy agradecida de estar trabajando y nunca querría que esto salga de lo que no estoy. Tomar baños ayudó con los ataques de pánico".

Pero, a pesar de los malos momentos que ha vivido también ha aprendido a sacar el lado positivo a esta situación: "También aprendí en esos momentos a dejar mi teléfono y tomarme un descanso de la tecnología y meterme en la bañera con algo de música y un libro. Nunca hice eso antes de la pandemia, y ahora me encanta haber aprendido a hacerlo por mí mismo".

"Cuando todo esto comenzó, yo estaba en un lugar en mi vida que era ir, ir, ir. Nunca imaginé que tendría tiempo para sentarme y estar sola. Realmente me ha hecho reevaluar las prioridades", reflexiona.

Camila termina hablando sobre algunas de su pautas para mantener su salud mental estable: "Veo a un terapeuta una vez a la semana, me ayuda a superar muchas cosas. También tengo un diario de gratitud. Lo conseguí de una coprotagonista. Cada día escribes algunas cosas breves por las que estás agradecido. Nunca pensé que sería una de esas personas, pero me encanta. Me encantaría escribir más en profundidad todos los días, pero simplemente no tengo tiempo. Entonces, con esto, es genial porque todavía estás chequeando contigo mismo y te sientes bien porque has hecho algo por ti mismo".

