Los cameos televisivos de Hugh Hefner, fundador de 'Playboy', que ha muerto a los 91 años

Hugh Hefner, el fundador de 'Playboy', que ha muerto a los 91 años este miércoles en su casa en Beverly Hills. Con él se va un icono del exceso en Estados Unidos que se ha visto reflejado en películas y series de televisión, en las que ha aparecido con varios cameos.

Cameo de Hugh Hefner en 'Sexo en Nueva York' | HBO

A lo largo de su vida, Hefner participó interpretándose a sí mismo en series como 'Roseanne', 'Blossom', 'The Larry Sanders Show', 'Curb Your Enthusiasm' y 'The Bernie Mac Show'. Repasamos algunos de los cameos más memorables del fundador del imperio 'Playboy'.

.- 'Los Simpson'

.- 'Sexo en Nueva York'

.- 'Entourage'

.- 'Padre de Familia'