La cadena Showtime cancela la serie 'United States of Tara'

Las novedades en la parrilla estadounidense continúan. La última en conocerse ha sido la cancelación de 'United States of tara', de Showtime. La serie protagonizada por Toni Collete (personaje por el que ha ganado un Emmy y un Globo de Oro) finalizará su paso por televisión cuando termine de emitir los 12 episodios de su tercera temporada. 'United States of Tara', producida por Steven Spielberg y Diablo Cody, comenzó en enero de 2009 con grandes resultados de audiencia. Pero en la temporada actual (la tercera) los datos de audiencia han caído tanto que la cadena no puede hacer frente para renovar la ficción.



No todo son malas noticias en el canal. 'Nurse Jackie' ha renovado por una temporada más, la cuarta ya. Actualmente se emite su tercera temporada con correctos resultados de audiencia. La ficción está protagonizada por Edie Falco, papel por el que ha conseguido un Emmy en 2010 como mejor actriz de comedia.