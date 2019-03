Brad Pitt, ¿protagonista de 'True Detective'?

Matthew McConaughey y Woody Harrelson han recibido grandes críticas por sus interpretaciones en 'True Detective', la serie de HBO de la que todo el mundo habla. Y no es para menos, ya que ha batido todos los récords de audiencia y su protagonista, McConaughey, acaba de recoger el Oscar al mejor actor protagonista.



Pero ahora la cadena HBO se encuentra con el folio en blanco para la producción de la segunda temporada, de la que ya se sabe que no tendrá a los mismos actores protagonistas de la primera entrega, tal y como se anunció desde el estreno de la serie y confirmó Matthew McConaughey tras recoger el Oscar.



Ahora la pregunta es ¿quiénes protagonizarán la segunda temporada de 'True Detective'? Según el portal Hollywood Life, la cadena estadounidense quiere a Brad Pitt. El protagonista de 'Malditos Bastardos' mantiene una muy buena relación con HBO, con la que acaba de producir la TV movie 'The Normal Heart'.



"El nombre de Brad ha surgido muchas veces, es sólo una cuestión de cuáles sean sus compromisos" asegura una fuente al portal HollywoodLife.com. "Es la serie en la que todo el mundo quiere estar".



De momento solo es un rumor, ya que el creador de la serie, Nic Pizzolatto, había afirmado que la segunda temporada se centraría en "mujeres duras, hombres malos y la historia oculta del sistema de transporte de EEUU".