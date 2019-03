Bill O'Reilly, el presentador estrella del canal Fox News, despedido por acoso sexual

El presentador Bill O'Reilly no regresará a la cadena Fox News, líder de la televisión por cable de EEUU, debido al escándalo de las demandas de acoso sexual presentadas en su contra. Así lo ha anunciado 21st Century Fox, propietaria de Fox, en un comunicado. "Tras una revisión exhaustiva y cuidadosa de las acusaciones, Fox News y Bill O'Reilly han llegado a un acuerdo por el que el presentador no regresará al canal".

O'Reilly había sido amparado hasta ahora por su cadena, donde ha trabajado 21 años presentado 'El factor O'Reilly', pero el escándalo había ido creciendo tanto que incluso varias empresas anunciadoras habían retirado su publicidad de la cadena.

El escándalo fue destapado por primera vez por el periódico The New York Times. Según esta exclusiva, la cadena Fox pagó cantidades millonarias durante años a diferentes empleadas para silenciar sus denuncias de acoso sexual. En concreto, llegó a entregar 13 millones a al menos cinco mujeres desde 2002 por el presunto comportamiento abusivo de O’Reilly. Sin embargo tanto el presentador como la cadena defendieron en todo momento que esas acusaciones eran falsas, pero aceptaron pagar a una demandante a cambio de su silencio y de no llevar el caso ante la justicia, según publicó el diario.