Así se siente Freya Allan (Ciri) al trabajar con Henry Cavill en 'The Witcher'

Este viernes 17 de diciembre llegará a nuestras teles, a través de Netflix, la temporada 2 de 'The Witcher'. Algo que observarán muy pronto los fans es que el personaje de Ciri (Freya Allan) ha evolucionado mucho desde la temporada 1 a esta, y también disfrutarán con la relación entre la princesa de Cintra y Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill.

Al ser preguntada sobre cómo era trabajar con Henry Cavill, la joven actriz explica que fue muy fácil trabajar con alguien que es tan abierto como uno mismo. "Creo que lo más importante que me quedó claro es que tienes una voz en el set de rodaje", dijo Allan. "Y siempre he sido así de todos modos, porque expreso mi opinión... Trabajar frente a alguien que también quiere discutir las cosas y asegurarse de que está bien es genial".

Henry Cavill, su gran apoyo en la evolución de Ciri

Freya también ha hablado sobre el esfuerzo emocional que ha requerido interpretar a Ciri en esta segunda temporada, para lo cual se apoyó en Cavill como el intérprete con más experiencia en el set.

"Como hay algunas grandes escenas emocionales en las que podía haberlo llevarlo en tantas direcciones diferentes, fue bueno para nosotros poder charlar, y en las series también funciona todo un poco más rápido que en una película, así que fue bueno que pudiéramos hacer eso. Creo que esa es una de las principales cosas que he aprendido".

Allan también ha divagado sobre la evolución de la relación entre Ciri y Geralt: "Él no la está dejando alcanzar el potencial que quiere alcanzar, y eso es muy frustrante para ella. Porque desde donde él está, necesita proteger a esta chica, y tratar de convertirse en bruja no es la manera de hacerlo, porque es un proceso muy peligroso... Así que no es una situación ideal con Geralt, pero Ciri está muy decidida", ha contado también en la entrevista para The Observer.

Seguro que te interesa:

Henry Cavill presenta la temporada 2 de 'The Witcher' en Madrid: "Leo todo lo que escriben los fans"