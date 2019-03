Así es el logo de la Sociedad de la Justicia que aparecerá en 'Legends of Tomorrow'

La segunda temporada de 'Legends of Tomorrow' llegará a The CW el próximo 13 de octubre.

Si hace poco nos enterábamos de que la Sociedad de la Justicia de América llega a 'Legends of Tomorrow' recién salidos de los años 40, ahora sabemos el logo que traen consigo.

La llegada de la Sociedad de la Justicia de América a 'Legends of Tomorrow' es algo que se viene dejando caer desde la primera temporada por parte de DC Cómics. Además, en el último capítulo de la primera temporada, Rex Tyler hace su esperada y estelar aparición.

So THIS is happening. #LegendsOfTomorrow pic.twitter.com/348djucTfJ