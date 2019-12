Ashley Benson nos cautivó dando vida a la genial Hanna Marin en 'Pretty Little Liars', entonces la actriz no tenía más de 20 años cuando su carrera profesional subía como la espuma.

Una década después del estreno de la serie de Freeform la vida de Ashley ha cambiado mucho en este tiempo y acaba de celebrar su 30 cumpleaños en su etapa más dulce.

Desde hace ya un tiempo la intérprete está saliendo con Cara Delevingne con quien forma una de las parejas más bonitas de Hollywood. Aunque hace unos días todo el mundo se hizo eco de unos rumores que apuntaban que podrían haber roto su relación.

Ahora, con motivo del cumpleaños de Benson la modelo ha querido zanjar estas habladurías dedicándole un precioso mensaje público con el que le demuestra todo su amor.

"Feliz cumpleaños Ashley Aenson. Hay muchas cosas que podría decir, pero algo que amo y aprecio mucho de nosotras es que necesito hacerlo porque TÚ lo SABES y eso es lo que importa. Somos tú y yo, y eso es lo que más me gusta. Eres mi lugar seguro, me dejas hacer el tonta, ser salvaje, me haces sentirme libre, segura y curiosa. Siento que conozco de toda mi vida y estoy muy orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mis chispas, choonchi, cara de ángel, culo gruñón, mejillas dulces, nunca me aburres, Benson", escribe Delevingne en Instagram junto a varias imágenes juntas.

La respuesta de Ashley no se ha hecho esperar y le ha contestado diciéndole: "Te quiero mi pequeña mascota. Mi mejor amiga. Mi reina". Sin duda la prueba definitiva con la que aseguran que están mejor que nunca.

Seguro que te interesa:

El desnudo integral de Ashley Benson que ha dejado en shock a sus fans de 'Pretty Little Liars'