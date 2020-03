La vimos crecer en la pantalla con 'Modern Family' y atravesar duros momentos con su aspecto y con los haters de las redes. Ahora, Ariel Winter luce mejor que nunca.

La joven actriz, que confesó que estaba deseando terminar la serie para poder transformar su pelo en su color soñado, ya muestra su espectacular larga y anaranjada melena en sus últimas imágenes. Además, Ariel ha subido varias fotos posando sonriente de lo más natural.

"Mi foto pre-maquillaje", añadía en el mensaje junto al hashtag #nofilter y confesando sus ganas de jugar a Pokémon Go.

La que diera vida a Alex Dunphy durante diez años en la famosa sitcom está muy concienciada con las prevenciones para evitar la expansión del coronavirus, como también ha demostrado en sus redes.

"Cuarentena no significa que tengamos que abandonar todo ejercicio, solo significa que no abandonemos nuestras casas! Aún podemos mantenernos en forma y sanos en nuestro salón. Y por recalcar... QUEDAOS EN VUESTA P*TA CASA POR VUESTRA SEGURIDAD Y LA DE OTROS! NO ES MOMENTO DE SER EGOÍSTA!", añadía en un stories.

