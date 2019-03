Archie Panjabi ('The Good Wife') vuelve a televisión con un thriller

Archie Panjabi tiene un nuevo proyecto televisivo. La actriz que interpretó a Kalinda Sharma de 'The Good Wife' será la protagonista de la nueva serie que prepara Fox, aún sin título. Junto a Panjabi, que interpretará a una consultora de gestión de crisis, veremos también a Austin Stowell ('Whiplash').

La idea original es de Sheldon Turner, guionista de la película 'Up in the air', que además se encargará de escribir el piloto según informa The Hollywood Reporter.

La serie girará en torno a un abogado junior (Stowell) de una prestigiosa universidad de Illinois que debe lidiar con un escándalo fuera de control cuando una estudiante acusa a varios jugadores de fútbol de asalto sexual.

Con los entrenadores y los animadores ejerciendo presión sobre los administradores de la universidad, el drama explora el tipo de controversia de alto perfil muy familiar en los campus universitarios estadounidenses de hoy, así como la naturaleza corrosiva y el peligroso poder institucional.