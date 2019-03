El capítulo piloto 'The Comedians' ha logrado el visto bueno de la cadena estadounidense FX Networks, para convertirse en su nueva serie de humor. Billy Crystal protagonizará la comedia según informa Deadline, interpretando a un veterano cómico que se ve obligado a trabajar con un jóven cómico con el que no tendrá mucho entendimiento.



Esta nueva producción de FX significará la vuelta de Billy Crystal a la televisión después de 30 años de ausencia, ya que aunque el actor apareció en algún programa de 'Saturday Night Live' a lo largo de los años, no participaba en una ficción desde que abandonó la clásica 'Soap' de ABC allá por los años 80.