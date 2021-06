La arriesgada apuesta de Kaley Cuoco cuando entendió que se acababa 'The Big Bang Theory': "Tuve que asimilarlo"

Fue allá por 2018 cuando se conoció la noticia de que 'The Big Bang Theory' no renovaría por más temporadas y que vería su final definitivo en 2019.

Para los fans, y para sus protagonistas, fue todo un shock además averiguar que la decisión había sido el propio Jim Parsons, al no querer continuar su papel de Sheldon Cooper.

Kaley Cuoco, que interpretaba a Penny, fue la que más se sinceró sobre lo inesperada que había sido la decisión y que los demás no estaban de acuerdo y querían seguir trabajando en la serie durante varios años más.

Sin embargo, no pudo ser y tras un agridulce y emotivo final los actores tomaron caminos separados. La propia Kaley ha tenido mucho éxito al adaptar 'The Flight Attendant', cuya primera temporada le ha valido su primera nominación a los Globos de Oro y ya está renovada para una segunda.

Ahora la actriz se ha sincerado sobre cómo llegó a ella el proyecto, que le ha costado mucho sacar adelante como productora ejecutiva, y cómo tras asimilar que 'Big Bang' se acababa decidió hacer una arriesgada apuesta y comprar los derechos de algo que no había leído.

"Es una historia real. Realmente sentía que 'The Big Bang Theory' iba a durar, como, 25 años, pero tuve que asimilar el hecho de que no. Así que mi equipo, con el que llevo mucho tiempo, me sugirieron encarecidamente que encontrase un libro o un artículo que pudiera adaptar o algo así. Y realmente no estaba muy interesada", cuenta.

"Pensé, 'oh, ya vendrá algo a mí'. Una noche estaba ojeando Amazon, mirando los próximos estrenos, y vi 'The Flight Attendant', y no había ni salido aún. Vi la portada del libro, aunque dicen que no se juzgue un libro por la portada, pero yo definitivamente lo hice. Te dan como dos frases de lo que va el libro, era una descripción muy imprecisa... Sé que suena cursi, pero literalmente me dieron como palpitaciones de emoción, este escalofrío, y llamé a mi equipo inmediatamente".

Sobra decir que la jugada le salió bien, pues 'The Flight Attendant' ha tenido una gran acogida. Parece que el destino estaba de su parte.

