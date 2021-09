'Anatomía de Grey': La pelea que llegó a las manos entre Patrick Dempsey e Isaiah Washington en el set y propició su despido

'Anatomía de Grey' ya ha pasado a la historia como una de las ficciones más longevas de la televisión, pero con tantos años de rodajes y trabajo codo con codo los problemas detrás de las cámaras no han sido ningún secreto.

Eso sí, hay percances de los que no se conocían más que rumores y especulaciones, como lo que propició la muerte de Derek Shepherd, el personaje principal de Patrick Dempsey en la serie, o la malograda salida de Katherine Heigl.

Otro de los temas candentes de conflicto que siempre han hecho ruido tuvo que ver con el comportamiento de Isaiah Washington, que daba vida a Preston Burke, y que también fue invitado a irse.

Ahora el libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy' está arrojando luz sobre todos estos temas, pues parece haber abierto la caja de pandora de lo que realmente ocurría en los rodajes de la popular serie.

El libro no autorizado de Lynette Rice desvela jugosos nuevos detalles con experiencias y declaraciones de parte del cast y del equipo, y ahora Hollywood Life recoge lo ocurrido entre Dempsey y Washington.

"Creo que uno de ellos había llegado tarde un día y el otro decidió vengarse llegando tarde también. Y entonces como que todo explotó. Empezaron a discutir, y antes de que te dieras cuenta estaban peleándose físicamente", recuerda uno de los guionistas principales, Mark Wilding.

El ofensivo comentario de Isaiah Washington

Fue entonces cuando la situación se salió de madre con las palabras de Isaiah, que finalmente llevarían a su despido de la serie.

"Isaiah, por la razón que fuera aquel día, se lo tomó a mal y se fue a por Patrick. Supongo que sintió que les faltaba el respeto a él y el equipo al tener que estar esperando. Se fue a por Patrick, le empujó contra la pared y le dijo, 'no me puedes hablar a mí como le hablas al maricón de T.R.", añade otro guionista, Harry Weksman.

T.R. Knight, que interpretaba a George O'Malley en la serie, no había salido del armario públicamente en ese momento y se vio forzado a hacerlo una vez que los rumores comenzaron a circular. Poco después Preston Burke salía de la serie por el homofóbico comentario y comportamiento de Washington.

Isaiah Washington reaviva la polémica

Solo unos meses atrás, Washington decidió reavivar el fuego contra Katherine Heigl, 13 años después del incidente, por haber defendido a su amigo T.R. ferozmente.

"Esta mujer una vez proclamó que yo no debería de tener permitido hablar en público 'nunca' más. El mundo estuvo de acuerdo con su proclamación en ese entonces y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiera estado en Twitter en 2007, porque NUNCA dejaré de ejercer mi derecho a la libertad de expresión", escribía con una foto de ella.

Al respecto, Katherine también se pronunció diciendo: "Lo siento, pero no era necesario decir eso. Creo que es algo que tendría que haberse lidiado de puertas para adentro. T.R. es mi mejor amigo. Haré lo que sea por ese chaval".

