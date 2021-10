El libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy' ha sacado a la luz muchas de las polémicas y problemas que ocurrían detrás de las cámaras durante el rodaje de 'Anatomía de Grey'. Uno de los temas de conflictos más candentes tiene que ver con el comportamiento de Isaiah Washington, el actor que daba vida a Preston Burke.

Cuando se conocieron los detalles sobre la infame pelea física entre Isaiah y Patrick Dempsey, el público se quedó boquiabierto. Un día Dempsey llegó tarde al rodaje y Isaiah se enfrentó a él por ello. Según el guionista Harry Weksman, Isaiah: "Se fue a por Patrick, le empujó contra la pared y le dijo, 'no me puedes hablar a mí como le hablas al maricón de TR [Knight]'".

TR Knight, el actor que daba vida a George O'Malley, no había salido del armario públicamente en aquel entonces, pero se sintió forzado a hacerlo debido a los crecientes rumores. Después de este incidente Burke fue invitado a irse de la serie por su comportamiento y por el homófobo comentario.

T.R. Knight como George O'Malley en 'Anatomía de Grey' | ABC

Isaiah Washington explota con graves acusaciones contra Patrick Dempsey

Ahora que el libro ha reavivado este incidente, en una entrevista con Us Weekly Washington ha explotado afirmando que había un ambiente muy tóxico entre bastidores, y que fue "utilizado como chivo expiatorio" con su despido, al intentar "encubrir" el comportamiento de sus compañeros.

Washington explica que desde el primer día que trabajó en 'Anatomía de Grey' no se le había hecho sentir bien recibido. Sin embargo, la situación se agravó cuando Dempsey hizo comentarios con "tintes racistas" hacia él: "No fue un tipo agradable desde el primer día. Pero yo le caía bien y una vez que tuve una conversación con él, me dijo: 'Isaiah, ¿sabes que los hombres blancos son los amos del universo?'. Y yo le dije: '¿De verdad crees eso?'. Y él dijo: 'Absolutamente'".

El punto crítico entre los actores llegó con su pelea física: "En lugar de disculparse por [llegar tarde]… se puso en mi cara y me agredió tres veces. Físicamente. Hice lo que tenía que hacer como hombre. Y le insulté", explica Washington.

"A mí no me vas a vacilar y no me vas a tratar como a una p*tita y no vas a tratarme como a un gilip*llas", le respondía la estrella enfurecida.

Washington explica que Patrick había sido una verdadera pesadilla para el resto del elenco también: "Me hablaba lleno de burlas y era como de patio del colegio. Y eso solo desde mi experiencia, pero ya había escuchado de otros abusos, como que [Dempsey] lanzó a Kate Walsh a través de una ventana por la ira. Que aterrorizó a TR Knight", declara con impactantes palabras.

Patrick Dempsey, Ellen Pompeo y Kate Walsh en 'Anatomía de Grey' | ABC

Isaiah insiste que Knight no estaba presente durante su pelea con Patrick, y que el incidente se tergiversó para hacerle quedar mal, antes de que fuera "coaccionado" a disculparse por aquel insulto homófobo. "La única razón por la que el nombre de TR estaba en esa frase era porque yo no soy como TR, y si sigues tratándome así, te patearé el culo", aclara, intentando justificar sus palabras de entonces que tantos problemas le trajeron.

