Amy Sherman-Palladino confía en el regreso de 'Las chicas Gilmore'

En la alfombra roja de los Globos de Oro celebrados el pasado domingo 7 de enero, Amy Sherman-Palladino, creadora de 'The Marvelous Mrs. Maisel', confesó a The Telegraph que otra temporada de 'Las chicas Gilmore' "podría suceder".

Pero la gran pregunta es... ¿volverán Lorelai y Rory? Y aunque Palladino cree que probablemente sí, lo cierto es que todavía no: "Firmamos con Amazon, pero tenemos una posibilidad de salida en caso de que se nos ocurra una idea para una nueva temporada de 'Las chicas Gilmore'. Estamos muy interesados en el hecho de que pueda volver una serie y verificarla cada tres, cuatro o cinco años. Estamos totalmente abiertos, pero no estamos trabajando directamente para lograrlo. Nunca iba a volver como una serie, porque no creo que nadie realmente quiera hacer eso. Pero hacer estos cuatro episodios de 90 minutos fue realmente divertido y el formato correcto".

Y por si no fuera poco, la propia Palladino también habló con US Weekly y, aunque no aclaró nada más acerca de la vuelta de 'Las chicas Gilmore', concluyó que "podría pasar otra vez".

Desde su primera emisión el 5 de octubre del 2000, 'Las chicas Gilmore' ha contado con 7 temporadas más una especial emitida en Netflix en 2016, que contó con cuatro capítulos de 90 minutos. ¿Y tú? ¿Crees que volverán las aventuras de Lorelai y Rory Gilmore? ¿Veremos de nuevo a Lauren Graham y Alexis Bledel juntas?