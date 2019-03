AMC prepara la adaptación de 'Thief of Thieves'

Robert Kirkman está en racha: otro cómic suyo será llevado a la pequeña pantalla. Se trata de 'Thief of Thieves', que la cadena AMC adaptará para televisión. La nueva serie contará con gran parte del equipo de la serie 'The Walking Dead', de la que Kirkman también es creador.



La serie 'Thief of Thieves' sigue la historia de Conrad Paulson, un ladrón que tendrá corregir esta afición si quiere recuperar a su mujer y su hijo. Pero lejos de abandonarlo se engancha a la adrenalina que le produce robar, convirtiéndose en un ladrón de ladrones.



"Así como 'The Walking Dead' trajo el terror a la televisión de una forma innovadora, creo que 'Thief of Thieves' puede conseguir lo mismo sobre las historias de atracos, mostrando el lado más humano de todos los personajes, incluidos los criminales", ha afirmado Kirkman.



Este nuevo trabajo estará dirigido por Charles Eglee, quien también forma parte del equipo de 'The Walking Dead' y que ha estado inmerso en series como 'The Shield' o 'Dexter'. En la producción, además de Eglee, también estarán David Alpert y el propio Robert Kirkman, por lo que 'Thief of Thieves' contará con los pesos pesado de la ficción sobre zombis que tanto éxito ha tenido.