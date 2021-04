Amanda Abbington ('Sherlock') habla del "daño irreparable" que habría causado a sus hijos tras su separación de Martin Freeman

Amanda Abbington y Martin Freeman se conocieron en el set de la película 'Men Only' en el año 2000, momento en el que comenzarían una relación sentimental que duraría hasta el año 2016. Relación de la que nacerían sus dos hijos, Joe de 15 años y Grace de 12.

A lo largo de los 16 años que la pareja permaneció unida fueron muchas las ocasiones en las que pudimos ver al actor y la actriz trabajando juntos como en 'The Debt', 'The Robinsons' o 'The Good Night'. Pero seguramente fue en la serie de la BBC 'Sherlock' donde todo el mundo los recuerda.

La ficción estaba protagonizada por Benedict Cumberbatch a quien vimos encarnando al famoso detective resolviendo casos en el Londres del siglo XXI junto a su compañero el doctor John H. Watson, personaje interpretado por Martin Freeman.

En la serie que estuvo en emisión desde el año 2010 hasta el 2017 con cuatro temporadas Amanda Abbington interpretaba a Mary Morstan quien luego se convertiría en Mary Watson, ya que acaba casándose en la ficción con el personaje de su marido en la vida real.

Ahora, Amanda Abbington ha hablado abiertamente de su separación con el actor de 'Fargo' a través de un directo en Instagram y que ha recogido el medio 'The Sun' donde ha confesado su preocupación por cómo les ha podido afectar a sus hijos la ruptura de sus padres.

El motivo de estas declaraciones las hizo por una campaña por la salud mental para 'It's OK' de la que es embajadora. Así, La actriz de 'Mr Selfridge' hablo abiertamente del trauma que podrían tener sus hijos por su separación: "Estoy segura de que les he causado un daño irreparable y en algún momento irán a terapia por mi culpa y por Martin", afirma.

Amanda Abbington y Martin Freeman | Getty

"Si puedo enseñarles a hablar de ello, decirles que no hay nada de qué asustarse o avergonzarse de lo que sea que estés pasando, ya sea que te emborraches o pruebes las drogas, hagas lo que hagas, este lugar donde vivimos es un lugar seguro donde puedes decir lo que quieras. Eso es por lo que me esfuerzo y por lo que Martin también se esfuerza: crear un lugar donde no escondan nada", comentaba sobre la importancia de la comunicación con sus hijos.

La actriz revela que mantiene una "amistad encantadora" por el bien de sus hijos pero que ella también ha pasado por "días realmente malos". Unos episodios que ha tratado de que sus hijos no vieran: "Para ocultar esto a mis hijos, que me deprimo y estoy tomando antidepresivos, ¿qué estás diciendo sobre todos estos problemas de salud mental? ¿Estás diciendo que son ofensivos y no deberían suceder? No quiero eso".

Además, Amanda también ha revelado lo mal que lo pasó su hijo cuando descubrió algunos comentarios de trolls en Twitter deseándole la muerte a su madre: "Puedes crear una cuenta anónima y destruir personas. Si no hubiera estado en un lugar más fuerte cuando recibía esos tweets todo el tiempo, no sé qué habría hecho".