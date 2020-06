Tras salir a la luz algunos de sus comentarios públicos en redes sociales de hace unos años, Hartley Sawyer ha sido despedido de 'The Flash' con efecto inmediato.

El actor se unió a la serie en la temporada 4 como Elongated Man, pero tras la polémica The CW y el productor ejecutivo Eric Wallace han anunciado su terminante decisión con comunicados condenando su comportamiento.

Entre los tuits de 2012 y 2014 que se han destacado del actor, calificados de misóginos, racistas o gordófobos, se han recopilado unos cuantos.

"Vaya rencorosa, mi perro prostituta aún no ha venido conmigo a la cama", "Jingle bells, batman huele, las mujeres no deberían votar", "Vale, tengo acceso a agua limpia, pero no puedo ver Godzilla en casa hasta que no me arreglen mi equipo de sonido" o "Si tuviera mujer le pegaría una buena paliza esta noche lol", son solo algunos de ellos.

Tras su despido, Sawyer se ha disculpado públicamente con todo el equipo y ha reconocido que sus palabras fueron "dañinas e inaceptables". Asegura estar "avergonzado de haber sido capaz de estos horribles intentos de ganar atención".